На Херсонщині побудували укриття для медпрацівників

На Херсонщині облаштували укриття для диспетчерів «швидкої». Скриншот з відео Херсонсьої ОВА

У Херсонській області облаштували укриття для диспетчерів, які цілодобово приймають виклики та координують виїзди «швидких».

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що тепер працівники екстреної медичної допомоги перебуватимуть в безпечному приміщенні, площею майже 280 квадратних метрів.

«Поспілкувався з диспетчерами нашої «екстренки». Лише за три місяці цього року вони опрацювали більш ніж 18 тисяч звернень мешканців регіону, близько чотирьох тисяч пацієнтів було доставлено до лікарень», — зазначив він.

На Херсонщині облаштували укриття для диспетчерів «швидкої». Скриншот з відео Херсонсьої ОВА На Херсонщині облаштували укриття для диспетчерів «швидкої». Скриншот з відео Херсонсьої ОВА На Херсонщині облаштували укриття для диспетчерів «швидкої». Скриншот з відео Херсонсьої ОВА

Нагадаємо, у лікарнях Миколаївської області не вистачає 41 укриття. З усієї кількості наявних визнані готовими або обмежено готовими лише 80%.