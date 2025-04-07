Велика Британія виділила ЦВК України ₴22 млн допомоги на обладнання

Виборча дільниця в Україні, фото: ukrinform.ua

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії України планується закупівля програмного забезпечення та сервісних пакетів обладнання на суму 414,7 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 22,2 мільйона гривень).

Відповідно до плану закупівель, кошти міжнародної технічної допомоги будуть спрямовані на придбання програмного забезпечення та обладнання, повідомляє «Судово-юридична газета».

Партнером проєкту виступає уряд Великої Британії через Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO). Виконавцем є Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), а отримувачем — Центральна виборча комісія. Проєкт отримав назву «Проєкт технологічної допомоги (TAP)».

План закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги. Скриншот документу

У рамках проєкту для ЦВК передбачено закупівлю програмного забезпечення та послуг сервісної підтримки обладнання CISCO, а також сервісних пакетів обладнання Hewlett Packard (HPE) на загальну суму 414 756 фунтів стерлінгів.

21 березня 2025 року ЦВК прийняла постанову №12, яка передбачає організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту «Проєкт технологічної допомоги (TAP)» відповідно до Протоколу про порозуміння між Міжнародною фундацією виборчих систем та ЦВК від 13 березня 2025 року.

Зазначається, що раніше телекомунікаційне обладнання Cisco використовувалося для організації мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» та забезпечення захищеності даних під час передачі».

Нагадаємо, що у Центральній виборчій комісії (ЦВК) України заявили, що після завершення воєнного стану в Україні вибори відбудуться, але для цього знадобиться час на відновлення інфраструктури та адаптацію виборчого процесу.

Раніше повідомлялося, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Водночас, Володимир Зеленський доручив організувати вибори після досягнення повного припинення вогню. За попередніми даними, вони можуть відбутися вже в липні 2025 року