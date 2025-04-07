  • понеділок

    7 квітня, 2025

  • 4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї

Вершин гори Піп Іван, квітень 2025 року, фото: ДСНС УкраїниВершин гори Піп Іван, квітень 2025 року, фото: ДСНС України

Сьогодні, 7 квітня, у високогір’ї Івано-Франківської області температура повітря опустилася до -18°C.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

На вершині Піп Іван, одній з найвищих гір українських Карпат, спостерігали сильний північно-західний вітер швидкістю 7 метрів за секунду, густий туман і сніг. Такі погодні умови роблять перебування в горах небезпечним, зазначають у ДСНС.

Через сильні морози та обмежену видимість рятувальники закликають туристів утриматися від походів до покращення погодних умов.

За словами надзвичайників, напередодні, вони шукали туриста, який заблукав дорогою до вершини. Жителя Києва знайшли у стані переохолодження та з обмороженням рук.

Житель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС УкраїниЖитель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС України
Житель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС УкраїниЖитель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС України

.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині прогнозують заморозки
На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області
Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева
Реклама

Читайте також:

новини

Куртка та спідниця на чотири роки: Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл

Аліна Квітко
новини

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Усе сталося миттєво. Просто посеред двору щось вибухнуло», — миколаївці про нічну атаку дронів

Аліна Квітко
новини

В Одесі на омолоджувальну обрізку дерев уздовж Траси здоров’я витратять ₴2 млн

Аліна Квітко
новини

Зруйновано три приватних будинки: комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева
На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області
На Миколаївщині прогнозують заморозки

Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

5 годин тому

Грип відступає: на Миколаївщині рівень захворюваності знизився на майже 21%

Головне сьогодні