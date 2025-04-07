Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї

Вершин гори Піп Іван, квітень 2025 року, фото: ДСНС України

Сьогодні, 7 квітня, у високогір’ї Івано-Франківської області температура повітря опустилася до -18°C.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

На вершині Піп Іван, одній з найвищих гір українських Карпат, спостерігали сильний північно-західний вітер швидкістю 7 метрів за секунду, густий туман і сніг. Такі погодні умови роблять перебування в горах небезпечним, зазначають у ДСНС.

Через сильні морози та обмежену видимість рятувальники закликають туристів утриматися від походів до покращення погодних умов.

За словами надзвичайників, напередодні, вони шукали туриста, який заблукав дорогою до вершини. Жителя Києва знайшли у стані переохолодження та з обмороженням рук.

Житель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС України Житель Києва, який заблукав у горах Карпат, фото: ДСНС України

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