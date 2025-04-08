На Миколаївщині аграрії зможуть отримати до ₴500 тисяч гранту

Садженці кавуну, фото: «МикВісті»

Уряд України збільшив суму грантів за програмою «Власна Справа» до 500 тисяч гривень для аграріїв, які працюють або планують відкрити бізнес у прифронтових регіонах. Серед таких територій й Миколаївська область.

Тепер місцеві фермери та агровиробники можуть розраховувати на суттєвішу фінансову підтримку для розвитку своєї справи, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Окрім Миколаївської області таку можливість отримають підприємці ще семи областей:

Херсонської

Донецької

Дніпропетровської

Запорізької

Чернігівської

Сумської

За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, підвищення розміру грантів дозволить якісніше провести весняну посівну кампанію та пожвавити економіку сільських громад.

Зазначається, що грантові кошти можна спрямувати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини, матеріалів чи оренду приміщень. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто тільки планує розпочати власну справу.

Згідно з умовами програми, отримувач гранту на 300 тисяч гривень має створити одне робоче місце, а на 500 тисяч — два.

Нагадаємо, що миколаївські аграрії отримали 13,3 мільйона гривень компенсації 25% вартості сільгосптехніки в рамках державної програми.

Слід також зазначити, що з початку 2025 року аграрії Миколаївської області залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які було спрямовано на 14 підприємств.