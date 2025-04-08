  • вівторок

    8 квітня, 2025

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині аграрії зможуть отримати до ₴500 тисяч гранту

Садженці кавуну, фото: «МикВісті»Садженці кавуну, фото: «МикВісті»

Уряд України збільшив суму грантів за програмою «Власна Справа» до 500 тисяч гривень для аграріїв, які працюють або планують відкрити бізнес у прифронтових регіонах. Серед таких територій й Миколаївська область.

Тепер місцеві фермери та агровиробники можуть розраховувати на суттєвішу фінансову підтримку для розвитку своєї справи, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Окрім Миколаївської області таку можливість отримають підприємці ще семи областей:

  • Херсонської
  • Донецької
  • Дніпропетровської
  • Запорізької
  • Чернігівської
  • Сумської

За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, підвищення розміру грантів дозволить якісніше провести весняну посівну кампанію та пожвавити економіку сільських громад.

Зазначається, що грантові кошти можна спрямувати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини, матеріалів чи оренду приміщень. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто тільки планує розпочати власну справу.

Згідно з умовами програми, отримувач гранту на 300 тисяч гривень має створити одне робоче місце, а на 500 тисяч — два.

Нагадаємо, що миколаївські аграрії отримали 13,3 мільйона гривень компенсації 25% вартості сільгосптехніки в рамках державної програми.

Слід також зазначити, що з початку 2025 року аграрії Миколаївської області залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які було спрямовано на 14 підприємств.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Китай закликав США до рівноправного діалогу після запровадження тарифів Трампа
В Україні зріс рівень нелегальної торгівлі тютюном після падіння у 2024 році
Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували ₴150 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У центрі Миколаєва знесли сквер через аварію на трубі: водоканал обіцяє все відновити

Аліна Квітко
новини

Воював, щоб захистити Росію: апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок кримчанину, якого взяли у полон під час боїв за Кринки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі планують розширити зону платного паркування і почати евакуацію авто, що заважають руху

Аліна Квітко
новини

Куртка та спідниця на чотири роки: Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл

Аліна Квітко
новини

Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Бізнес та економіка

Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували ₴150 млн
В Україні зріс рівень нелегальної торгівлі тютюном після падіння у 2024 році
Китай закликав США до рівноправного діалогу після запровадження тарифів Трампа

Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень

Після 20 квітня США можуть перейти до жорстких дій щодо Росії, — Подоляк

Норвегія виділила Україні ще понад €400 млн на артилерійські боєприпаси