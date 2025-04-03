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Миколаївські аграрії отримали ₴13,3 млн компенсації за сільгосптехніку

Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївські аграрії отримали 13,3 мільйона гривень компенсації 25% вартості сільгосптехніки в рамках державної програми. 

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Це один із найвищих показників серед регіонів України. Загалом компенсацію отримали покупці техніки 90 українських машинобудівних підприємств. Всього на програму у 2024 році було виділено 877 мільйонів гривень, а сільгоспвиробники придбали 5 тисяч 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 мільярди гривень. Щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, аграрії мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк», – написав Віталій Кім. 

За інформацією Міністерства економіки України, найактивніше скористалися програмою агровиробники:

  • Хмельниччини — 15,6 мільйона гривень компенсацій;
  • Миколаївщини — 13,3 мільйона гривень;
  • Сумщини — 12,7 мільйона гривень;
  • Тернопільщини — 9,7 мільйона гривень;
  • Одещини — 9 мільйона гривень.

Нагадаємо, аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

Як повідомила Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА, прогнозована посівна площа поступово наближається до довоєнного рівня та цьогоріч складає 1,4 мільйона гектарів, що на 100 тисяч гектарів більше, ніж у 2024 році. Для порівняння, у 2022-2023 роках посівна площа складала лише 1,2 мільйона гектарів.

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