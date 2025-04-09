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На Херсонщині завершують відбудову постраждалого від обстрілів дитсадка: на ремонт витратили понад ₴38 млн

На Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відеоНа Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відео

На Херсонщині у селищі Велика Олександрівка Бериславського району завершується відбудова дитячого садка, зруйнованого російськими військами.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який побував у Великій Олександрівці.

Відбудову садка розпочали понад рік тому, і наразі вона — на завершальному етапі.  Вартість робіт склала понад 38 мільйонів гривень з державного й місцевого бюджетів.

На Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відеоНа Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відео
На Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відеоНа Херсонщині відновлюють садок. Скриншот з відео

Дитсадок було збудовано у 1969 році. Розрахований він на 114 дітей. У 2017 році в закладі виконали капітальний ремонт. Однак у 2022 році будівля дитсадка дуже постраждала від бойових дій внаслідок вторгнення російських загарбників. Тут був пошкоджений дах, розбито 78 вікон із 86, майже всі двері — і вхідні, і міжкімнатні. Зазнали руйнувань фасад та стіни. Інвентар та оргтехніка була частково викрадена, частково пошкоджена.

У військовій адміністрації зазначають, що після відкриття відремонтованого закладу, він зможе одночасно прийняти 120 дітлахів.

«Першу сотню вихованців — батьки вже записали. Це свідчить, що місцеві родини хочуть залишатися вдома, працювати, виховувати дітей і жити нормальним життям», — йдеться у повідомленні.

У садку повністю перекрили й утеплили дах, замінили вікна та двері, оновили комунікації, встановили пандус, ємність для води, вентиляцію та кондиціонери. Всередині — вже завершено оздоблювальні роботи та утеплено підлогу. Також буде реалізовано проєкт з благоустрою.

Крім того, поруч із садком зводять укриття, яким зможуть користуватись і його вихованці під час загрози російських атак.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області витратять майже 209,9 мільйонів гривень на реконструкцію опорної школи у селі Архангельське, пошкодженої внаслідок бойових дій.

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