Фермери з Миколаївщини можуть отримати зерносховища в межах міжнародної програми

Модульне зерносховище, фото: Мінагрополітики України

Мінагрополітики України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) реалізують програму з модульними зерносховищами для агровиробників.

Нова хвиля охоплює Чернігівську область, однак до участі залучені також фермери з Миколаївської, Херсонської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Загалом у межах програми передадуть 615 модульних зерносховищ місткістю 1 000 тонн кожне. Ці сховища дозволять зберігати урожай у безпечних умовах, зменшити втрати після збору та частково компенсувати втрати агроінфраструктури, спричинені війною.

Зазначається, що на першому етапі 675 фермерів подали заявки через Державний аграрний реєстр, з них відібрано 561 відповідно до встановлених вимог. Перевірка включала верифікацію даних, дзвінки та консультації через гарячу лінію.

Програма розрахована на фермерів, які обробляють від 200 до 1 000 гектарів офіційно зареєстрованих земель і ведуть активну сільськогосподарську діяльність. Нову хвилю заявок приймають через ДАР до 21 квітня 2025 року.

Ініціативу підтримують уряди Канади та Японії. Вона спрямована на зміцнення стійкості агросектору України, зокрема в регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, що уряд України збільшив суму грантів за програмою «Власна Справа» до 500 тисяч гривень для аграріїв, які працюють або планують відкрити бізнес у прифронтових регіонах. Серед таких територій й Миколаївська область.

Крім того, з початку 2025 року аграрії Миколаївської області залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які було спрямовано на 14 підприємств.