Через негоду без світла залишились 12 тисяч жителів Миколаївщини

Жителі Миколаївщини залишились без світла через негоду. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів. Бригади енергетиків працюють над відновленням.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Енергетики поступово відновлюють світло. На зараз працює 32 бригади. Без електроенергії 12 тисяч абонентів», — зазначив він.

Станом на 10:00 на території Миколаївської області спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу, вітер 15-20 м/с, температура повітря від -1 до -4°С.

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На дорогах області станом працюють 17 одиниць дорожньої техніки, щоб розчистити проїзд для автотранспорту.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

Віцемер міста Віталій Луков зазначив, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.