  • пʼятниця

    11 квітня, 2025

  • 1.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 11 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 1.2° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через негоду без світла залишились 12 тисяч жителів Миколаївщини

Жителі Миколаївщини залишились без світла через негоду. Фото: Жителі Миколаївщини залишились без світла через негоду. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів. Бригади енергетиків працюють над відновленням.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Енергетики поступово відновлюють світло. На зараз працює 32 бригади. Без електроенергії 12 тисяч абонентів», — зазначив він.

Станом на 10:00 на території Миколаївської області спостерігається різке погіршення погодних умов у вигляді сильного снігу, вітер 15-20 м/с, температура повітря від  -1 до -4°С.

Реклама

На дорогах області станом працюють 17 одиниць дорожньої техніки, щоб розчистити проїзд для автотранспорту.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

Віцемер міста Віталій Луков зазначив, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів. 

Останні новини про: Негода

На Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах: допомагали рятувальники
Поліцейські Миколаївщини показали, як допомагають водіям у сніжних заторах
В Одесі через негоду повались дерева: містян закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю
Реклама

Читайте також:

новини

«Зусилля кинуті на ліквідацію наслідків прильотів», — в мерії Миколаєва пояснили ситуацію з прибиранням снігу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Куди піти у Миколаєві на вихідних: театри, концерти, кіно та події для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Нічого гарного», — директор ДЖКХ про вплив корупційного скандалу на міжнародну допомогу Миколаєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв з ночі замело снігом: водіїв на літній резині закликають утриматись від поїздок

Аліса Мелік-Адамян
новини

Оперативні новини про ситуацію в Миколаєві у Telegram

Катерина Середа

Останні новини про: Негода

В Одесі через негоду повались дерева: містян закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю
Поліцейські Миколаївщини показали, як допомагають водіям у сніжних заторах
На Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах: допомагали рятувальники

На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів

У Миколаєві працює спецтехніка: дороги посипають через загрозу ожеледиці

1 година тому

Служба відновлення розірвала договори з підрядниками, які мали будувати водогін для Миколаєва

СУСПІЛЬСТВО

Юлія Бойченко

Головне сьогодні