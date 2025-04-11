На трасах «Дніпро — Миколаїв» та «Благовіщенське — Миколаїв» зняли обмеження руху

Рух на автодорогах під час негоди. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині з 12:30 частково зняли обмеження руху на трасах Дніпро — Миколаїв та Благовіщенське — Миколаїв.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Вантажному автотранспорту дозволили їхати на наступних ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:

Н-11 Дніпро — Миколаїв (через місто Кривий Ріг), кілометри 179+000 — кілометри 266+875 (від міста Новий Буг до міста Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через місто Вознесенськ), кілометри 143+000 — кілометри 221+363 (лише в напрямку з міста Миколаїв до міста Вознесенськ).

Однак залишається введений режим обмеження руху на ділянках автомобільних доріг:

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, кілометри 55+510 — кілометри 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, кілометри 153+527 — кілометри 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до міста Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через місто Вознесенськ), кілометри 143+000 — кілометри 221+363 (в напрямку з міста Вознесенськ до міста Миколаїв).

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

Віцемер міста Віталій Луков зазначив, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх.

Правоохоронців Миколаївщини показали, як допомагають водіям на дорогах дістатися зі сніжних заторів. За прогнозами синоптиків, 11 квітня, протягом першої половини дня, на Миколаївщині триматиме хуртовина.