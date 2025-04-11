Через негоду на Миколаївщині можливі затримки доставки від «Нової пошти»
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- Марія Хаміцевич
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14:21, 11 квітня, 2025
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Компанія «Нова пошта» попередила про можливі затримки у доставці вантажів у Миколаївській області через ускладнення погодних умов.
Як повідомили в пресслужбі, обмеження руху транспорту на дорогах регіону впливає на швидкість логістики.
У компанії зазначили, що затримки також можливі в Одеській та Дніпропетровській областях. Орієнтовний час доставки посилок — до 20:00.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.
Крім цього, у Миколаєві, через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі. В Одесі впали щонайменше 18 дерев та великі гілки. Містян закликають бути уважними та без потреби не виходити на вулицю.
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