Через негоду на Миколаївщині можливі затримки доставки від «Нової пошти»

Автомобілі компанії «Нова пошта», фото: Радіо Свобода

Компанія «Нова пошта» попередила про можливі затримки у доставці вантажів у Миколаївській області через ускладнення погодних умов.

Як повідомили в пресслужбі, обмеження руху транспорту на дорогах регіону впливає на швидкість логістики.

У компанії зазначили, що затримки також можливі в Одеській та Дніпропетровській областях. Орієнтовний час доставки посилок — до 20:00.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

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Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.

Крім цього, у Миколаєві, через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі. В Одесі впали щонайменше 18 дерев та великі гілки. Містян закликають бути уважними та без потреби не виходити на вулицю.