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Сєнкевич доручив комунальникам, освітянам та медикам вийти на «суботник» у Миколаєві

Парк «Ліски» у Миколаєві. Фото: МикВістіПарк «Ліски» у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві з 12 по 19 квітня проходить весняна толока. Упродовж тижня комунальні підприємства, працівники органів місцевого самоврядування, лікарень, шкіл і дитсадків вийдуть на вулиці, щоб навести лад після зими.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Сєнкевич.

У планах — впорядкувати сквери, двори, зелені зони та узбережжя. Наприклад, працівники адміністрації району прибиратимуть територію біля «Дикого саду», у Корабельному районі — займатимуться зоною біля маяка, а на Варварівці візьмуться за сквер «Слави» й вулицю Очаківську. Загалом визначено 18 таких локацій:

  • Зелена зона між буд. №1 по вул. Артилерійській та парканом городища «Дикий сад»

  • Зелена зона, тротуар біля будівлі адміністрації та дворова територія по вул. Пограничній, 9

  • Скейт-парк на перехресті просп. Центрального та вул. Генерала Олекси Алмазова

  • Прилегла територія до адміністрації по просп. Богоявленському, 1

  • Зелена зона біля маяка

  • Вул. Малко-Тирнівська (від вул. Архітектора Старова до пров. Першотравневого)

  • Сквер «Слави» (Варварівка)

  • Вул. Індустріальна (від АЗС до гаражів мікрорайону Намив)

  • Нижня набережна (від Інгульського мосту до будівлі рятувальників)

  • Вул. Архітектора Старова (від вул. Піщаної до храму)

  • Вул. Очаківська (від буд. №2 до вул. Урожайної, Варварівка)

  • Вул. Казарського (від вул. О. Янати до залізничного переїзду)

  • Берегова зона району «Нафтобаза» по вул. Залізничній

  • Сквер «Дружба»

  • Внутрішньодворова територія: вул. Г. Гонгадзе, 26/3 та вул. Морехідна, 14

  • Дитячий майданчик між буд. №7 по вул. Г. Гонгадзе та буд. №7 по вул. Морехідній

  • Зелена зона між буд. №13 та №15 по вул. Великій Морській

  • Вул. Каботажний узвіз

Усі ці території будуть очищені від сміття, зайвої рослинності, а подекуди — відремонтовані елементи благоустрою. Учасникам видадуть інвентар, а зібране сміття безкоштовно вивозитимуть на полігон. Усіх також проінструктують, як діяти, якщо раптом знайдуть щось підозріле.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а у дворах місцями поламані гілки дерев. Також в деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита. Комунальні служби почали прибирання зранку. У міській раді повідомили, що основна увага приділялась ліквідації наслідків обстрілів, але дороги також обробляли протиожеледними реагентами.

Поліцейські допомагали водіям, які застрягли у снігу, а мешканців просили бути обережними: дороги слизькі, а багато автомобілів вже на літніх шинах. На вулицях фіксували випадки падіння дерев, що стали наслідком налипання снігу. 

 Як виглядав Миколаїв в першій половині дня після весняного снігу — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

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