Сєнкевич доручив комунальникам, освітянам та медикам вийти на «суботник» у Миколаєві

Парк «Ліски» у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві з 12 по 19 квітня проходить весняна толока. Упродовж тижня комунальні підприємства, працівники органів місцевого самоврядування, лікарень, шкіл і дитсадків вийдуть на вулиці, щоб навести лад після зими.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Сєнкевич.

У планах — впорядкувати сквери, двори, зелені зони та узбережжя. Наприклад, працівники адміністрації району прибиратимуть територію біля «Дикого саду», у Корабельному районі — займатимуться зоною біля маяка, а на Варварівці візьмуться за сквер «Слави» й вулицю Очаківську. Загалом визначено 18 таких локацій:

Зелена зона між буд. №1 по вул. Артилерійській та парканом городища «Дикий сад»

Зелена зона, тротуар біля будівлі адміністрації та дворова територія по вул. Пограничній, 9

Скейт-парк на перехресті просп. Центрального та вул. Генерала Олекси Алмазова

Прилегла територія до адміністрації по просп. Богоявленському, 1

Зелена зона біля маяка

Вул. Малко-Тирнівська (від вул. Архітектора Старова до пров. Першотравневого)

Сквер «Слави» (Варварівка)

Вул. Індустріальна (від АЗС до гаражів мікрорайону Намив)

Нижня набережна (від Інгульського мосту до будівлі рятувальників)

Вул. Архітектора Старова (від вул. Піщаної до храму)

Вул. Очаківська (від буд. №2 до вул. Урожайної, Варварівка)

Вул. Казарського (від вул. О. Янати до залізничного переїзду)

Берегова зона району «Нафтобаза» по вул. Залізничній

Сквер «Дружба»

Внутрішньодворова територія: вул. Г. Гонгадзе, 26/3 та вул. Морехідна, 14

Дитячий майданчик між буд. №7 по вул. Г. Гонгадзе та буд. №7 по вул. Морехідній

Зелена зона між буд. №13 та №15 по вул. Великій Морській

Вул. Каботажний узвіз

Усі ці території будуть очищені від сміття, зайвої рослинності, а подекуди — відремонтовані елементи благоустрою. Учасникам видадуть інвентар, а зібране сміття безкоштовно вивозитимуть на полігон. Усіх також проінструктують, як діяти, якщо раптом знайдуть щось підозріле.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а у дворах місцями поламані гілки дерев. Також в деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита. Комунальні служби почали прибирання зранку. У міській раді повідомили, що основна увага приділялась ліквідації наслідків обстрілів, але дороги також обробляли протиожеледними реагентами.

Поліцейські допомагали водіям, які застрягли у снігу, а мешканців просили бути обережними: дороги слизькі, а багато автомобілів вже на літніх шинах. На вулицях фіксували випадки падіння дерев, що стали наслідком налипання снігу.

Як виглядав Миколаїв в першій половині дня після весняного снігу — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».