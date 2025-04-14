Сєнкевич доручив комунальникам, освітянам та медикам вийти на «суботник» у Миколаєві
-
- Аліна Квітко
-
•
-
11:33, 14 квітня, 2025
-
У Миколаєві з 12 по 19 квітня проходить весняна толока. Упродовж тижня комунальні підприємства, працівники органів місцевого самоврядування, лікарень, шкіл і дитсадків вийдуть на вулиці, щоб навести лад після зими.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Сєнкевич.
У планах — впорядкувати сквери, двори, зелені зони та узбережжя. Наприклад, працівники адміністрації району прибиратимуть територію біля «Дикого саду», у Корабельному районі — займатимуться зоною біля маяка, а на Варварівці візьмуться за сквер «Слави» й вулицю Очаківську. Загалом визначено 18 таких локацій:
-
Зелена зона між буд. №1 по вул. Артилерійській та парканом городища «Дикий сад»
-
Зелена зона, тротуар біля будівлі адміністрації та дворова територія по вул. Пограничній, 9
-
Скейт-парк на перехресті просп. Центрального та вул. Генерала Олекси Алмазова
-
Прилегла територія до адміністрації по просп. Богоявленському, 1
-
Зелена зона біля маяка
-
Вул. Малко-Тирнівська (від вул. Архітектора Старова до пров. Першотравневого)
-
Сквер «Слави» (Варварівка)
-
Вул. Індустріальна (від АЗС до гаражів мікрорайону Намив)
-
Нижня набережна (від Інгульського мосту до будівлі рятувальників)
-
Вул. Архітектора Старова (від вул. Піщаної до храму)
-
Вул. Очаківська (від буд. №2 до вул. Урожайної, Варварівка)
-
Вул. Казарського (від вул. О. Янати до залізничного переїзду)
-
Берегова зона району «Нафтобаза» по вул. Залізничній
-
Сквер «Дружба»
-
Внутрішньодворова територія: вул. Г. Гонгадзе, 26/3 та вул. Морехідна, 14
-
Дитячий майданчик між буд. №7 по вул. Г. Гонгадзе та буд. №7 по вул. Морехідній
-
Зелена зона між буд. №13 та №15 по вул. Великій Морській
-
Вул. Каботажний узвіз
Усі ці території будуть очищені від сміття, зайвої рослинності, а подекуди — відремонтовані елементи благоустрою. Учасникам видадуть інвентар, а зібране сміття безкоштовно вивозитимуть на полігон. Усіх також проінструктують, як діяти, якщо раптом знайдуть щось підозріле.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а у дворах місцями поламані гілки дерев. Також в деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита. Комунальні служби почали прибирання зранку. У міській раді повідомили, що основна увага приділялась ліквідації наслідків обстрілів, але дороги також обробляли протиожеледними реагентами.
Поліцейські допомагали водіям, які застрягли у снігу, а мешканців просили бути обережними: дороги слизькі, а багато автомобілів вже на літніх шинах. На вулицях фіксували випадки падіння дерев, що стали наслідком налипання снігу.
Як виглядав Миколаїв в першій половині дня після весняного снігу — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».
Останні новини про: Миколаїв