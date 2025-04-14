Вночі на Миколаївщині прогнозують приморозки, а вдень до 20° тепла
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- Альона Коханчук
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17:16, 14 квітня, 2025
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Найближчими днями в Україні вдень прогнозують переважено суху і теплу погоду. На Миколаївщині вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
По Україні 15-17 квітня без опадів, лише 15 квітня на Закарпатті та Прикарпатті, у середу в західних областях невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза.
Уночі прогнозують 15 квітня 1-6° тепла, у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 10-15° тепла. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, що у Миколаєві 11 квітня через погіршення погодних умов вже зафіксовано понад 40 повалених дерев. У першу чергу прибирають дерева, які впали на автівки.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.
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