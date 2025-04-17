У дитячій лікарні Миколаєва відкрили сучасне хірургічне відділення

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відремонтували хірургічне відділення міської дитячої лікарні №2.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у відділені є дві сучасні операційні, обладнані технікою відповідно до новітніх стандартів. Пацієнти перебуватимуть у палатах зі зручними ліжками, кожне з яких під’єднане до кисневої системи. Також у приміщенні встановлена централізована система кондиціонування та створені комфортні умови для роботи медичного персоналу.

Наразі тривають завершальні роботи з підготовки до введення відділення в експлуатацію, і вже найближчим часом воно відкриє двері для пацієнтів.

«Відділення відремонтоване повністю за рахунок благодійної допомоги, яку у 2022 році надав уряд Тайваню. Загальна вартість робіт становить близько 18 мільйонів гривень. Це наразі найсучасніше хірургічне відділення в місті, яке відповідає усім необхідним вимогам. Ми з нетерпінням чекаємо на маленьких пацієнтів, які отримуватимуть тут якісну допомогу в комфортних умовах», — зазначила начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У дитячій лікарні Миколаєва відкрили хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві будують захисні споруди в двох обласних лікарнях. Вартість робіт склала 145 мільйонів гривень, які частково надійшли з держбюджету.