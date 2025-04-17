У дитячій лікарні Миколаєва відкрили сучасне хірургічне відділення
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- Даріна Мельничук
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12:34, 17 квітня, 2025
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У Миколаєві відремонтували хірургічне відділення міської дитячої лікарні №2.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у відділені є дві сучасні операційні, обладнані технікою відповідно до новітніх стандартів. Пацієнти перебуватимуть у палатах зі зручними ліжками, кожне з яких під’єднане до кисневої системи. Також у приміщенні встановлена централізована система кондиціонування та створені комфортні умови для роботи медичного персоналу.
Наразі тривають завершальні роботи з підготовки до введення відділення в експлуатацію, і вже найближчим часом воно відкриє двері для пацієнтів.
«Відділення відремонтоване повністю за рахунок благодійної допомоги, яку у 2022 році надав уряд Тайваню. Загальна вартість робіт становить близько 18 мільйонів гривень. Це наразі найсучасніше хірургічне відділення в місті, яке відповідає усім необхідним вимогам. Ми з нетерпінням чекаємо на маленьких пацієнтів, які отримуватимуть тут якісну допомогу в комфортних умовах», — зазначила начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.
Нагадаємо, у Миколаєві будують захисні споруди в двох обласних лікарнях. Вартість робіт склала 145 мільйонів гривень, які частково надійшли з держбюджету.
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