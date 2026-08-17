 Міська лікарня №5 Миколаєва отримала новий апарат для гемодіалізу

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Головна Новини Суспільство 22:24, 17 серпня, 2026

Міська лікарня №5 Миколаєва отримала новий апарат для гемодіалізу

Міська лікарня №5 Миколаєва отримала апарат для гемодіалізу. Фото Управління Охорони Здоров'я МиколаївМіська лікарня №5 Миколаєва отримала апарат для гемодіалізу. Фото Управління Охорони Здоров'я Миколаїв

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Миколаївської міської лікарні №5 отримало апарат для гострого гемодіалізу multiFiltratePRO компанії Fresenius Medical Care. Обладнання призначене для очищення крові у пацієнтів у критичних станах.

Про це повідомляє Управління Охорони Здоров'я Миколаїв.

Оновлення реанімаційного відділення відбулося за підтримки проєкту UNOPS PROGRAMMA UNIT та компанії «Фрезеніус Медікал Кер Україна». Медичний персонал відділення пройшов практичне навчання для роботи з цією системою.

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Апарат виконує функції екстреного діалізу, очищення плазми та детоксикації безпосередньо біля ліжка хворого.

Обладнання застосовуватимуть при гострому ураженні нирок, важких метаболічних розладах, а також для виведення надлишку рідини при хронічній серцевій недостатності та набряках.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Миколаївській міській лікарні №3 відкрили нову операційну залу з сучасним освітленням, де вже почали працювати лікарі-урологи.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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