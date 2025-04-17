Жителі постраждалої від обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві вже тиждень сидять без газу

Один із постраждалих будинків від обстрілу 10 квітня. Фото: "МикВісті"

У Миколаєві жителі багатоповерхівки по вулиці Курортній, 3А, яка постраждала від обстрілу 10 квітня, досі без газу.

Миколаївська філія «Газмережі» запевняє, що у цьому винна управляюча компанія.

Там запевнили, що вони замінили 9 метрів пошкодженої труби, проте ТОВ «Управляюча компанія «Затишний дім», яка надає послуги з управління житловим будинком, надала акт перевірки димових і вентиляційних каналів за 19 лютого, а мала надати акт про перевірку вже після пошкодження будинку.

«Відновлення газопостачання без впевненості у справній роботі димових та вентиляційних каналів наражатиме мешканців будинку на смертельну небезпеку отруєнь продуктами горіння, вибухів та пожеж від накопичення чадного газу. Ми готові негайно відновити розподіл газу як тільки «Управляюча компанія Затишний дім» наддасть документи з підтвердженням справної роботи димових і вентиляційних каналів згідно з чинним законодавством», — додали у філії «Газмережі».

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В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що перевірку управляюча компанія мала провести за дорученням департаменту ЖКХ. Однак, за словами мера, «через зміни у законодавстві, надані акти перевірки не були прийняті».

Олександр Сєнкевич запевнив, що ТОВ «Затишний дім» має завершити перевірки протягом декількох днів.

«Наразі управляюча компанія укладає новий договір із виконавцем, який має відповідну ліцензію. Перевірки планують завершити протягом 1–2 днів. Далі — передача документів і відновлення газопостачання», — запевнив він.

Нагадаємо, що 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Унаслідок ударів у понад 30 багатоповерхівках вибиті вікна, також понівечені багато автомобілів.

Правоохоронці евакуювали мешканців із постраждалих будівель. Внаслідок обстрілів постраждали 10 жителів Миколаєва.

Пізніше стало відомо, що уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».