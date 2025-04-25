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На Миколаївщині 19-річного юнака засудили на 12 років в’язниці за зґвалтування

Зала суд. Фото: «МикВісті»Зала суд. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині 19-річного юнака засудили на 12 років за обвинуваченням у зґвалтуванні сестри.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, у травні 2024 року засуджений вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 9-річної рідної сестри. Суд визнав юнака винним. Йому призначено покарання у виді 12 років в’язниці. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що правоохоронці ідентифікували бойовика спецпідрозділу «Ахмат», якого підозрюють у викраденні та зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат під час тимчасової окупації Снігурівської громади на Миколаївщині. Йому загрожує до десяти років тюрми.

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