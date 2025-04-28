Вода у двох селах під Миколаєвом не відповідає нормам: результати перевірки

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Фахівці перевірили воду у селах Петрівка та Карлівка Веснянської громади, що неподалік Миколаєва. Всі зразки не відповідають фізико-хімічним показникам.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі у Миколаївській області.

Фахівці дослідили чотири зразки питної води з централізованого водопостачання в населених пунктах Петрівка та Карлівка. Дослідження показали, що якість питної води у централізованих мережах на 100% не відповідає санітарним нормам.

У всіх відібраних пробах було зафіксовано перевищення допустимих концентрацій хімічних речовин. У Петрівці вода має підвищену жорсткість у 1,3 раза, а також перевищений рівень хлоридів і сульфатів. У Карлівці жорсткість води вища у 1,7 раза, рівень хлоридів — у 1,5 раза, а сульфатів — у 1 раз. Вказується, що вода у цих населених пунктах не відповідає стандартам, тому її якість потребує додаткової перевірки та покращення.

Нагадаємо, у Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.

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