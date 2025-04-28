У Баштанці збирають підписи для створення притулку для безпритульних тварин

Безпритульні тварини. Фото: "МикВісті"

Жителі Баштанки збирають підписи для створення притулку для безпритульних тварин на території громади.

Відповідна петиція 28 квітня опублікована на сайті Баштанської громади. Для розгляду керівництвом громади документ має набрати 150 підписів.

Місцеві мешканці скаржаться, що проблеми з безпритульними тваринами нагальна, оскільки регуляцією чисельності ніхто не займається і кількість таких тварин в громаді досягла критичної межі.

«Не вжиття своєчасних заходів щодо лікування, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин не тільки негативно позначається на їх здоров'ї, а й створює загрозу для здоров'я і життя мешканців громади, а тому просимо вирішити питання щодо відкриття на території громади міського притулку для безпритульних тварин», — пишуть автори петиції.

Автори петиції вказують, що облаштування такого притулку надало б постійне житло для виловлених та безпритульних собак та котів. Також вони обіцяють допомагати з утриманням тварин.

«Місце доживання мали б старі та немічні тварини, агресивні собаки, до яких потрібен особливий підхід. Окрім цього, вдалося б мінімізувати факти жорстокого поводження з тваринами. А головне створити безпечні умови проживання дорослих та дітей на території громади», — йдеться у тексті петиції.

Петиція за створення притулку для тварин. Скриншот з сайту Баштанської громади

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у межах програми гуманного регулювання їх чисельності.

Водночас на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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