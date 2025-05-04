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На ремонт покрівлі ліцею на Миколаївщині планують витратити ₴2,3 млн

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»

На ремонт частини даху Лисогірського ліцею у Первомайському районі Миколаївської області планують витратити 2,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Замовник робіт — Відділ освіти, культури, спорту та туризму Мигіївської сільської ради.

Виконати ремонтні роботи підрядник має до 31 липня 2025 року. Зокрема, розібрати покриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, нанести вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні, улаштувати прокладну пароізоляцію в один шар, улаштувати решетування під покрівлю з листової сталі, змонтувати покрівельне покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 метрів, встановити нове зовнішне металеве трубчасте риштування, виконати облицювання підшивки звісів покрівлі, улаштувати конькову, торцеву та лобову планки, а також планку примикання. А також « встановити снігозатримувачі, настінні жолоби зі звисами з оцинкованої сталі та  водостічні труби, коліна, відливи і лійки.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 9 травня.

Нагадаємо, підрядник розпочав роботи з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Відновити зруйнований фасад будівлі планують до жовтня 2025 року. 

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