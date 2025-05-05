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Через обстріл на Одещині згоріли склади: збитки довкіллю оцінили у понад ₴1,2 млн

Наслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 21 квітня, фото: ДСНС

22 квітня на території Таїровської громади в Одеському районі внаслідок обстрілу виникла велика пожежа. Загорілися складські та адміністративні приміщення приватного підприємства.

Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів, зазначили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Унаслідок пожежі в атмосферу потрапило приблизно 400 тонн диму та шкідливих речовин, зокрема вуглекислого газу. Збитки довкіллю оцінили у понад 1,2 мільйона гривень.

Інформацію передали до Оперативного штабу при Державній екоінспекції для внесення до реєстру збитків, спричинених війною.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, тоді було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, навчальний заклад, а також транспорт.

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