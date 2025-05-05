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Українська армія прийняла на озброєння наземний роботизований комплекс «Віслюк»

Наземний роботизований комплекс «Віслюк». Фото: МіноборониНаземний роботизований комплекс «Віслюк». Фото: Міноборони

Міністерство оборони офіційно затвердило та ввело в експлуатацію у ЗСУ український наземний роботизований комплекс «Віслюк». Його розроблено для виконання різних бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Як йдеться у повідомленні, це компактна платформа, яка легко вміщується у кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Вона оснащена двома безшумними електродвигунами та металевими гусеницями, що забезпечують високу прохідність складним ландшафтом.

Система здатна долати бездоріжжя, пісок та болото, транспортує до 200 кілограмів вантажу та може виконувати евакуаційні функції.

Зазначається, що «Віслюк» випускається у різних модифікаціях. Платформа може займатися логістикою та евакуацією, а також виконувати завдання з мінування та встановлення інженерних загороджень.

«Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження. Має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. «Віслюки» працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України офіційно затвердило й допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс «Лють».

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