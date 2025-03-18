На озброєння ЗСУ допустили роботизований комплекс «Лють»
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- Альона Коханчук
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20:02, 18 березня, 2025
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Міністерство оборони України офіційно затвердило й допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс «Лють».
Як зазначають у Міністерстві оборони України, цей комплекс розроблено для виконання різноманітних завдань, таких як спостереження та вогнева підтримка.
За словами представників Міноборони, «Лють» успішно пройшов випробування у реальних бойових умовах. Комплекс оснащено кулеметом калібру 7.62, а також додатковим обладнанням, яке дозволяє виявляти та знищувати цілі і вдень, і вночі.
Особливості комплексу:
- Компактність: «Лють» має невеликі розміри, що дозволяють транспортувати його у кузові військового пікапа.
- Електродвигун: Безшумний мотор забезпечує безшумність під час виконання завдань.
- Акумулятори: Сприяють тривалій роботі комплексу.
- Прохідність: Завдяки високому кліренсу, робот може долати складний рельєф.
- Температурна витривалість: Робот працює у широкому діапазоні температур.
Керування комплексом здійснюється оператором із захищеної позиції, що мінімізує ризик для людини. Основною метою «Люті» є підтримка підрозділів та заміна солдатів у найнебезпечніших ситуаціях.
Нагадаємо, що у лютому Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони швидкий і маневрений безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак», здатний уражати бронетехніку.
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