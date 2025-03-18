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На озброєння ЗСУ допустили роботизований комплекс «Лють»

Наземний роботизований комплекс «Лють». Фото: МіноборониНаземний роботизований комплекс «Лють». Фото: Міноборони

Міністерство оборони України офіційно затвердило й допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс «Лють».

Як зазначають у Міністерстві оборони України, цей комплекс розроблено для виконання різноманітних завдань, таких як спостереження та вогнева підтримка.

За словами представників Міноборони, «Лють» успішно пройшов випробування у реальних бойових умовах. Комплекс оснащено кулеметом калібру 7.62, а також додатковим обладнанням, яке дозволяє виявляти та знищувати цілі і вдень, і вночі.

Особливості комплексу:

  • Компактність: «Лють» має невеликі розміри, що дозволяють транспортувати його у кузові військового пікапа.
  • Електродвигун: Безшумний мотор забезпечує безшумність під час виконання завдань.
  • Акумулятори: Сприяють тривалій роботі комплексу.
  • Прохідність: Завдяки високому кліренсу, робот може долати складний рельєф.
  • Температурна витривалість: Робот працює у широкому діапазоні температур.

Керування комплексом здійснюється оператором із захищеної позиції, що мінімізує ризик для людини. Основною метою «Люті» є підтримка підрозділів та заміна солдатів у найнебезпечніших ситуаціях.

Нагадаємо, що у лютому Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони швидкий і маневрений безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак», здатний уражати бронетехніку.

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