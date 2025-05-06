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У Південноукраїнську суд розірвав договори про купівлю двох будівель вартістю ₴15,8 млн

Зала суд. Фото: «МикВісті»Зала суду. Фото: «МикВісті»

Два об’єкти нерухомості загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів повернули у власність держави. Їхня вартість с становить 15,8 мільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Рішення ухвалили Господарський суд Миколаївської області та Південно-західний апеляційний господарський суд. Позов подала Вознесенська окружна прокуратура, адже власник не виконав свої приватизаційні зобов’язання.

Суд розірвав два договори купівлі-продажу з підприємцем і зобов’язав його повернути нерухомість державі.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області до державної власності повернули дві земельні ділянки загальною площею понад 3 гектари, які фактично є дном Аджалицького лиману. Остаточне рішення у справі ухвалив Верховний Суд України у вівторок, 29 квітня. 

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