На вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі
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- Альона Коханчук
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10:20, 07 травня, 2025
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На вулицях Миколаєва запрацювати мотопатрулі. Після проходження курсів підвищення кваліфікації в Полтавській області, екіпажі знову готові виконувати свої обов’язки.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що основна мета мотопатрулів — першими прибувати на виклики та реагувати на ситуації.
«Серед завдань мотопатруля: надання допомоги постраждалим у ДТП, оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, зупинка порушників ПДР, а також оперативне реагування на повідомлення про правопорушення», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на 25 ділянках у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях
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