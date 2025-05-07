На вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі

Мотопатруль. Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

На вулицях Миколаєва запрацювати мотопатрулі. Після проходження курсів підвищення кваліфікації в Полтавській області, екіпажі знову готові виконувати свої обов’язки.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що основна мета мотопатрулів — першими прибувати на виклики та реагувати на ситуації.

«Серед завдань мотопатруля: надання допомоги постраждалим у ДТП, оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, зупинка порушників ПДР, а також оперативне реагування на повідомлення про правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на 25 ділянках у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях