  • середа

    7 травня, 2025

  • 17.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 17.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі

Мотопатруль. Фото: Марія Пайлик/Суспільне ЧернівціМотопатруль. Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

На вулицях Миколаєва запрацювати мотопатрулі. Після проходження курсів підвищення кваліфікації в Полтавській області, екіпажі знову готові виконувати свої обов’язки.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що основна мета мотопатрулів — першими прибувати на виклики та реагувати на ситуації.

«Серед завдань мотопатруля: надання допомоги постраждалим у ДТП, оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, зупинка порушників ПДР, а також оперативне реагування на повідомлення про правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на 25 ділянках у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях

Останні новини про: Патрульна поліція

Суд відправив під арешт жителя Вознесенська, який кинув гранату в поліцейських: йому загрожує довічне
В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських, ті застосували зброю
Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Аліна Квітко
новини

Молодіжні ГО просять не ліквідовувати управління молоді у новій структурі мерії Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Служба відновлення планує витратити ₴70 млн на нанесення розмітки на миколаївських дорогах

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Місто для людей» судиться з «Південною» за обслуговування будинку, де відключають ліфт

Аліна Квітко
новини

Шість років за псевдореферендум: двох жінок на Миколаївщині засудили за співпрацю з окупантами

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Патрульна поліція

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві
В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських, ті застосували зброю
Суд відправив під арешт жителя Вознесенська, який кинув гранату в поліцейських: йому загрожує довічне

На Миколаївщині на ₴111 тисяч оштрафували аптеки, які завищували ціни на ліки

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

4 години тому

Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт

Головне сьогодні