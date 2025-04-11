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Патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг, зокрема на Миколаївщині

Патрульні працюють з TruCAM. Фото: getty imagesПатрульні працюють з TruCAM. Фото: getty images

Патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на 25 ділянках у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Камери на ділянках доріг та вулиць населених пунктів запрацювали з 11 квітня.

«Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості», — йдеться у повідомленні.

У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують прилади TruCAM на 25 нових ділянках. Також внесли зміни до 10 існуючих ділянок.

«Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг», — додають правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на трьох аварійно небезпечних ділянках Миколаївщини.

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