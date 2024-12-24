Патрульні почали контролювати швидкість авто ще на трьох дорогах Миколаївщини

Патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості, фото: патрульна поліція Миколаївської області

Патрульні використовують прилади TruCAM для контролю швидкості ще на трьох аварійно небезпечних ділянках Миколаївщини.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що з 21 грудня патрульні з приладом TruCAM працюють на нових місцях, а саме на дорогах Н-11 Дніпро — Миколаїв (кілометри 166-180), Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (кілометри 42-75), Т-15-08 Калинівка — Снігурівка (кілометри 3-9).

За словами патрульних, місця визначались на аварійно небезпечних ділянках й в місцях, де часто відбуваються аварії, скоєні через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

Також про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Слід наголосити, що прилад TruCam при фіксації швидкості не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Контроль швидкості повинен відбуватися лише в місцях, які облаштовані відповідним знаком про здійснення відеофіксації (дорожній знак 5.70), оскільки вказане обумовлено частиною 2 статті 40 Закону «Про Національну поліцію», згідно з якою інформація про розміщену автоматичну фототехніку і відео техніку, що здійснює фіксацію, повинна бути розміщена на видному місці. Про це зазначила колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду 758/8181/23 від 24 січня 2024 року.

Нагадаємо, що на Миколаївщині радари використовуватимуть лише на окремих відрізках трас. Загалом патрульні контролюватимуть швидкість на 346 ділянках доріг по всій Україні.