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КП «Миколаївпастранс» долучилось до дослідження про гендерні розриви

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської міської ради

  • 13:10, 07 травня, 2025

Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»

КП «Миколаївпастранс» долучилося до першого в Україні дослідження «Гендерні розриви у муніципальному транспорті», що проводилося за ініціативи та підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Так, в рамках проєкту She Drives проведено дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті — аналізували професійні потреби жінок, кар’єрні можливості та рівень доступності ресурсів. А презентація самого дослідження відбулася 5 травня в Києві. КП «Миколаївпастранс» представляв директор Дмитро Тесленко:

«Метою проєкту She Drives є створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень та розширення їхніх можливостей для задоволення потреб ринку праці у сфері міських пасажирських перевезень завдяки підготовці водійок автобусів відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів. Партнером проекту в Миколаївській області є наше підприємство. На нашому КП вже працюють дві жінки-водійки, ми зацікавлені у ще більшому працевлаштуванні жінок до нас, тому важливо було відвідати цю зустріч, де були показані результати дослідження, за якими ми можемо покращувати свою роботу в цьому напрямку», — зазначив Дмитро Тесленко.

Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»
Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»Дослідження про гендерні розриви у муніципальному транспорті. Фото: «Миколаївпастранс»

В заході взяли участь заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, заступниця представниці ООН Жінки в Україні Джулія Брусcард, представники/ці Фундації інституційного розвитку, учасниці проєкту She Drives, представники/ці комунальних підприємств та приватних компаній-перевізників, громадських організацій, міжнародних партнерів.  

З дослідженням можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївпастранс» допомогло організувати дітям екскурсію Миколаєвом

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