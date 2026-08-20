Мерія Миколаєва відзвітувала, скільки людей вже пройшли скринінг здоров’я 40+

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві 8606 мешканців скористалися програмою «Скринінг здоров’я 40+». Програма дає можливість безплатно перевірити стан здоров’я.

В мерії звітують, що кількість учасників постійно зростає.

Держава виділяє на таке обстеження дві тисячі гривень через «Дію». Зазначається, що під час скринінгу можна виявити проблеми зі здоров’ям, які на ранніх етапах часто не мають явних симптомів. Зокрема, обстеження допомагає виявити підвищений тиск, порушення рівня холестерину та цукру в крові, проблеми з роботою нирок, а також ознаки тривожних і депресивних розладів.

Щоб пройти скринінг, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше повідомлялось, що один мільйон українців подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров’я 40+».