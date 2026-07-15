 Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо

  • середа

    15 липня, 2026

  • 26.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 26.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 21:20, 15 липня, 2026

Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо

Лікарка веде прийом. Архівне фото МикВістіЛікарка веде прийом. Архівне фото МикВісті

4731 миколаївець уже пройшов безоплатний комплексний скринінг здоров’я в межах державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Обстеження доступне для людей віком від 40 років і дозволяє виявити можливі ризики для здоров’я на ранніх етапах.

Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що пройти скринінг можна приблизно за годину в одному медичному закладі. До програми вже долучилися центри первинної медико-санітарної допомоги №2, №3, №4, №5, №6 та №7.

У межах обстеження держава компенсує вартість послуг — на одного учасника передбачено дві тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що для участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+» заявки подали вже один мільйон громадян.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

Фотограф із Миколаєва Мельниченко переміг на престижному артфестивалі в Італії
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру
У центрі Миколаєва встановили памʼятник Миколі Аркасу
Реклама
Читайте також:
новини
У центрі Миколаєва встановили памʼятник Миколі Аркасу

Таміла Ксьонжик
новини
У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко
новини
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

Світлана Іванченко
новини
Рада ратифікувала підписану у 2022 році Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною: як голосували миколаївські нардепи?

Аліса Мелікадамян
новини
На Миколаївщині за ₴6,8 млн відремонтують готель для проживання переселенців

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У центрі Миколаєва встановили памʼятник Миколі Аркасу
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру
Фотограф із Миколаєва Мельниченко переміг на престижному артфестивалі в Італії

Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ

КУЛЬТУРА

«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

6 годин тому

У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні