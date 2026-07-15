Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо

Лікарка веде прийом. Архівне фото МикВісті

4731 миколаївець уже пройшов безоплатний комплексний скринінг здоров’я в межах державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Обстеження доступне для людей віком від 40 років і дозволяє виявити можливі ризики для здоров’я на ранніх етапах.

Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що пройти скринінг можна приблизно за годину в одному медичному закладі. До програми вже долучилися центри первинної медико-санітарної допомоги №2, №3, №4, №5, №6 та №7.

У межах обстеження держава компенсує вартість послуг — на одного учасника передбачено дві тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що для участі в національній програмі «Скринінг здоров’я 40+» заявки подали вже один мільйон громадян.