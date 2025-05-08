У Баштанці запрацював центр підтримки ветеранів та сімей загиблих військових

У Баштанці відкрили центр підтримки ветеранів. Фото: Миколаївська ОВА

У Баштанці відкрили новий ветеранський центр підтримки. В центрі ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих зможуть отримати правову та психологічну допомогу, соціальні послуги та інформаційну підтримку.

Про це повідомляє відділ з питань ветеранської політики Миколаївської обласної військової адміністрації.

Простір створили у Центрі надання соціальних послуг Баштанської міської ради в межах ініціативи громадської організації «Агенція економічного розвитку» за підтримки ПРООН та уряду Німеччини.

«Простір стане місцем сили, підтримки й розвитку для ветеранів, ветеранок, їхніх родин і родин загиблих. Його мета – створити безпечне середовище, забезпечити доступ до інформації, правової та психологічної допомоги, соціальних послуг і налагодити ефективну взаємодію з громадою», — йдеться у повідомленні.

У Баштанці відкрили центр підтримки ветеранів. Фото: Миколаївська ОВА У Баштанці відкрили центр підтримки ветеранів. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що У Вознесенській громаді також відкрився новий ветеранський центр підтримки – «Veteran Family Hub». Це місце, де Захисники та Захисниці, їхні родини, а також сім’ї загиблих Героїв можуть отримати допомогу.