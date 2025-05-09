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Суд у США зобов’язав виділити «Радіо Свобода» $12 млн фінансування

У США суд скасував рішення про зупинку фінансування для «Радіо Свобода», Фото: Радіо СвободаУ США суд скасував рішення про зупинку фінансування для «Радіо Свобода», Фото: Радіо Свобода

Апеляційний суд США у складі 11 суддів постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно виділити медіакорпорації «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» 12 мільйонів доларів, передбачених у бюджеті на квітень.

Це рішення суд ухвалив 7 травня, пише «Радіо Свобода».

Раніше, 29 квітня, суд першої інстанції вже дозволив фінансування, але апеляційний суд тимчасово його заблокував. Тепер USAGM зобов’язане виконати це рішення й перерахувати кошти корпорації.

При цьому агентство ще має можливість подати скаргу до Верховного суду США.

Слід зазначити, що Уряд Швеції ухвалив рішення виділити 20 мільйонів шведських крон «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» у 2025 році. Це приблизно 1,7 мільйонів євро або 1,8 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Агентство США з глобальних медіа (USAGM) ухвалило рішення про замороження гранту для Радіо Свобода на суму 75 мільйонів доларів, що мав покривати фінансування до кінця фінансового року (вересень 2025). 

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