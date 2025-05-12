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Спрощений механізм повернення з СЗЧ: діють нові зміни у законодавстві

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 13:11, 12 травня, 2025

Фото: Facebook/СтратКом ЗСУФото: Facebook/СтратКом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України №43929, яким  внесені зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», які запроваджують спрощений механізм повернення військовослужбовців з СЗЧ.

Відео з роз’ясненнями Військової служби правопорядку у ЗСУ оприлюднила пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Законом вводиться спрощений механізм добровільного повернення до служби для тих, хто самовільно залишив частину або вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року.

Повернутися на службу можна до 30 серпня 2025 року. Необхідно звернутись до одного з органів:

  • Військова служба правопорядку ЗСУ (ВСП)
  • Батальйони резерву
  • Державне бюро розслідувань
  • Національна поліція України

Також можна повернутись подавши електронний рапорт в додатку «АРМІЯ ПЛЮС». Після підтвердження буде 24 години, щоб прибути до підрозділу ВСП для оформлення.

Після повернення:

  • Відновлюється контракт
  • Поновлюються всі виплати й забезпечення
  • Повертаються пільги та соціальні гарантії

Детальне роз’яснення у відео:

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила термін для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

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