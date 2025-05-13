На Аляудському узвозі в Миколаєві ремонтують дорогу

У Миколаєві продовжують ремонт дорожнього покриття на Аляудському узвозі.

Про це повідомляє комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг».

Зазначається, що ремонт планують завершити найближчим часом.

«Ми працюємо над тим, щоб дорога стала безпечнішою та комфортнішою для водіїв і пішоходів. Завершення робіт заплановано найближчим часом. Будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь тимчасових обмежень руху!», — йдеться у повідомленні.