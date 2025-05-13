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На Аляудському узвозі в Миколаєві ремонтують дорогу

У Миколаєві продовжують ремонт дорожнього покриття на Аляудському узвозі.

Про це повідомляє комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг».

Зазначається, що ремонт планують завершити найближчим часом.

«Ми працюємо над тим, щоб дорога стала безпечнішою та комфортнішою для водіїв і пішоходів. Завершення робіт заплановано найближчим часом. Будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь тимчасових обмежень руху!», — йдеться у повідомленні. 

У Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ АвтодорігУ Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг
У Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ АвтодорігУ Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг
У Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ АвтодорігУ Миколаєві на Аляудському узвозі ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг

Раніше на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. 

Нагадаємо, у приватному секторі Корабельного району Миколаєва збираються капітально відремонтувати один квартал дороги. На це планують витратити 5,7 мільйона гривень. 

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