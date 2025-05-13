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У Миколаєва не працює один з бюветів

Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві з технічних причин не працює точка видачі безкоштовної очищеної води по проспекту Богоявленському 325/4. 

Про це повідомили у пресслужбі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». 

У підприємстві уточнили, що бювет тимчасово виведений з експлуатації, а про відновлення його роботи мешканців проінформують додатково.

Підприємство перепросило за тимчасові незручності й подякувало за розуміння.

Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.

Раніше повідомлялось, що у квітні мешканці Миколаєва набрали понад дев'ять мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». 

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