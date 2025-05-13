У Миколаєва не працює один з бюветів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:36, 13 травня, 2025
-
У Миколаєві з технічних причин не працює точка видачі безкоштовної очищеної води по проспекту Богоявленському 325/4.
Про це повідомили у пресслужбі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
У підприємстві уточнили, що бювет тимчасово виведений з експлуатації, а про відновлення його роботи мешканців проінформують додатково.
Підприємство перепросило за тимчасові незручності й подякувало за розуміння.
Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.
Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:
-
загальноміська карта: https://cutt.ly/RwpcKeEi
-
електронна таблиця: https://cutt.ly/JwqhJU7s
Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.
Раніше повідомлялось, що у квітні мешканці Миколаєва набрали понад дев'ять мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Останні новини про: Вода у Миколаєві