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На Миколаївщині відкриють чотири простори для підтримки громад та розвитку місцевих ініціатив

На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»

У чотирьох населених пунктах Миколаївської області відкриють Хаби Стійкості для підтримки ментального здоров’я та професійного зростання місцевих жителів.

Про це повідомляє благодійний фонд «Рокада».

Зазначається, що простори запрацюють у Коблевому, Вознесенську, Снігурівці та Новому Бузі. Кожен охочий зможе безоплатно отримати психологічну, правову та соціальну допомогу.

Також у кожного буде можливість пройти навчання нової професії, опанувати навички ведення бізнесу, дізнатися, як працювати з грантовими програмами, і посилити власні можливості для розвитку.

На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»

Простори матимуть окрему тематичну спрямованість, яку громади визначили самостійно, зважаючи на свої потреби та інтереси:

  • Вознесенський хаб зосередиться на збереженні історичної ідентичності та культурної спадщини громади;

  • Новобузький хаб розвиватиме аграрний потенціал регіону, підтримуючи сільське господарство та фермерські ініціативи;

  • Коблівський хаб буде орієнтований на туризм і розвиток місцевого бізнесу, зокрема малого та середнього підприємництва;

  • Снігурівський хаб сприятиме вивченню сучасних технологій і цифрових інструментів для адаптації до нинішніх викликів.

Послугами таких центрів можуть скористатися всі мешканці громад незалежно від віку та статусу.

На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»
На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»
На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»На Миколаївщині відкриють простори для підтримки місцевих жителів. Фото надані представниками БФ «Рокада»

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту. 

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