На Миколаївщині відкриють чотири простори для підтримки громад та розвитку місцевих ініціатив
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- Даріна Мельничук
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20:55, 14 травня, 2025
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У чотирьох населених пунктах Миколаївської області відкриють Хаби Стійкості для підтримки ментального здоров’я та професійного зростання місцевих жителів.
Про це повідомляє благодійний фонд «Рокада».
Зазначається, що простори запрацюють у Коблевому, Вознесенську, Снігурівці та Новому Бузі. Кожен охочий зможе безоплатно отримати психологічну, правову та соціальну допомогу.
Також у кожного буде можливість пройти навчання нової професії, опанувати навички ведення бізнесу, дізнатися, як працювати з грантовими програмами, і посилити власні можливості для розвитку.
Простори матимуть окрему тематичну спрямованість, яку громади визначили самостійно, зважаючи на свої потреби та інтереси:
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Вознесенський хаб зосередиться на збереженні історичної ідентичності та культурної спадщини громади;
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Новобузький хаб розвиватиме аграрний потенціал регіону, підтримуючи сільське господарство та фермерські ініціативи;
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Коблівський хаб буде орієнтований на туризм і розвиток місцевого бізнесу, зокрема малого та середнього підприємництва;
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Снігурівський хаб сприятиме вивченню сучасних технологій і цифрових інструментів для адаптації до нинішніх викликів.
Послугами таких центрів можуть скористатися всі мешканці громад незалежно від віку та статусу.
Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.
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