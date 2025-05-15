Медобстеження за мільйон: у Миколаєві хочуть перевірити стан здоровʼя працівників обленерго

Здоровʼя фахівців «Миколаївобленерго» перевірять лікарі. Фото: «МикВісті»

АТ «Миколаївобленерго» оголосило відкриті торги на проведення комплексних медичних оглядів працівників компанії. Йдеться про медогляди, а також обстеження водіїв транспортних засобів і психіатричні перевірки на вживання психоактивних речовин.

Відповідний тендер оприлюднено в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Пропозиції приймаються до 21 травня. Очікувана вартість складає 936 тисяч гривень.

Послуги будуть надаватись до кінця 2025 року. Впродовж цього часу мають провести перевірки трьох категорій з усіх дільниць обленерго: періодичний медичний огляд працівників, медичний огляд водіїв транспортних засобів, обов’язкові періодичні психіатричні та наркологічні огляди працівників.

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Заклад, який проведе огляд, повинен мати та надати в складі тендерної пропозиції дозвіл або ліцензію на медичну практику.

До складу комісії з проведення медичного огляду повинні входити фахівці медичного профілю, які повинні враховувати характер дії на стан здоров’я працівників шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Працівникам повинні зробити лабораторні та функціональні дослідження, а саме: дослідження крові (загальний, Hb, лейкоцити), ЕКГ та інші (за необхідності) із долучення їхніх результатів до висновку проходження медичного огляду. У вартість огляду мають входити витратні матеріали та засоби захисту для лікарів.

Комісія повинна виїжджати в підрозділи АТ «Миколаївобленерго» для проведення процедур згідно з затвердженим графіком, що надається виконавцем.

Нагадаємо, у Миколаєві вирішили ліквідувати пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом приєднання до двох діючих поліклінік.