У Первомайську відбулись святкові заходи до Дня вишиванки

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

До Дня вишиванки у Первомайську, 15 травня, на центральній площі імені Тараса Шевченка відбулись святкові заходи.

Про це повідомляє Виконавчий комітет Первомайськом міської ради.

Зазначається, що у рамках програми відбулося дефіле з елементами танцю за участі творчих колективів Палацу культури «Фрегат» та Центру культури і дозвілля імені Єфросинії Зарницької.

У заході взяли участь перший заступник міського голови Дмитро Малішевський, заступник міського голови Володимир Рябченко, керуюча справами виконавчого комітету Тетяна Данильченко, депутати міської ради, представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, медичних установ, працівники поліції та мешканці громади.

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Святкові заходи до Дня вишиванки у Первомайську. Фото: Виконавчий комітет Первомайськом міської ради

Нагадаємо, 15 травня, на честь свята проїзд у автобусах «Миколаївпастранс» буде безкоштовним для всіх, хто вдягнеться у вишиванки.

Також з нагоди Дня вишиванки депутати, представники місцевої влади, культури, державні службовці та комунальники з Миколаєва опублікували у соціальних мережах світлини в традиційному українському вбранні.