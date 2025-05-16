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Українські жінки, які виїжджали за кордон, можуть втратити право балотуватися після повернення, — ОПОРА

Голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час конференції. Фото: ОПОРАГолова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час конференції. Фото: ОПОРА

Мільйони українок, які були змушені залишити країну через війну, можуть втратити можливість брати участь у виборах, навіть після повернення.

Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час конференції ООН «Голоси українських жінок і молоді за сталий мир в Україні».

Причина — чинні вимоги щодо цензу осілості: для парламентських виборів він складає 5 років, для президентських — 10 років.

За словами Ольги Айвазовської, без змін у законодавстві багато жінок, які зараз працюють, сплачують податки та беруть активну участь у житті країни, не зможуть балотуватися на перших повоєнних виборах.

Вона наголосила, що в цьому контексті питання гендерних квот стає менш значущим, адже насамперед важливо, щоб українки не втрачали базового конституційного права бути обраними.

Нагадаємо, що у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії України планується закупівля програмного забезпечення та сервісних пакетів обладнання на суму 414,7 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 22,2 мільйона гривень).

Раніше повідомлялося, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни. 

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

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