  • субота

    17 травня, 2025

  • 14.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 14.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище

Державні інспектори ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище в Заводському районі Миколаєва.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 1 травня інспектори отримали електронне звернення через сервіс «ЕкоЗагроза» про виявлення сміттєзвалища по вулиці 1-а Ялтинська. Під час виїзду фахівці підтвердили факт розміщення побутових відходів, пластику, текстильних матеріалів і сухого гілля.

Після цього інспекція направила листа до голови адміністрації Заводського району з вимогою ліквідувати виявлене звалище. Станом на зараз території очищено, відходи повністю прибрано.

У Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: ДержекоінспекціяУ Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: Держекоінспекція
У Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: ДержекоінспекціяУ Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: Держекоінспекція

Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

Також раніше повідомлялось, що суд зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році цільової програми поводження з побутовими відходами.

Останні новини про: Держекоінспекція

У Первомайському шукають інвесторів для порятунку змілілого ставка та риборозведення
На пляжі Чорноморка в Одесі виявили масові скиди каналізації
Обстріл багатоповерхівки в Одесі завдав майже ₴18 млн збитків
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

Обстріл багатоповерхівки в Одесі завдав майже ₴18 млн збитків
На пляжі Чорноморка в Одесі виявили масові скиди каналізації
У Первомайському шукають інвесторів для порятунку змілілого ставка та риборозведення

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Пух — скрізь, а вулиці не прибирають: містяни скаржаться на цвітіння платанів в центрі Миколаєва

7 годин тому

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Головне сьогодні