Державні інспектори ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище в Заводському районі Миколаєва.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 1 травня інспектори отримали електронне звернення через сервіс «ЕкоЗагроза» про виявлення сміттєзвалища по вулиці 1-а Ялтинська. Під час виїзду фахівці підтвердили факт розміщення побутових відходів, пластику, текстильних матеріалів і сухого гілля.

Після цього інспекція направила листа до голови адміністрації Заводського району з вимогою ліквідувати виявлене звалище. Станом на зараз території очищено, відходи повністю прибрано.

У Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: Держекоінспекція У Заводському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалище. Фото: Держекоінспекція

Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

Також раніше повідомлялось, що суд зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році цільової програми поводження з побутовими відходами.