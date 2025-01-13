Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття

Миколаївську міськраду через суд зобов’язали побудувати лінію сортування сміття. Архівне фото: «МикВісті» миколаївський полігон

Суд зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році цільової програми поводження з побутовими відходами.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що міська рада не побудувала лінію сортування відходів, що призвело до завершення експлуатаційного терміну існуючого полігону, який функціонує з 1972 року і вже вичерпав свої можливості у 2022 році.

У зв’язку з цим прокуратура подала на міськраду в суд, який задовольнив скаргу та визнав протиправною бездіяльність Миколаївської міської ради.

Реклама

Однак міська рада подала касаційну скаргу до Верховного Суду України, щоб уникнути виконання зобов’язань.

Верховний Суд в свою чергу залишив в силі рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Після цього у Миколаєві оголосили конкурс з вибору компанії, яка буде сортувати відходи поблизу міського звалища.