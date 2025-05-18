  • неділя

    18 травня, 2025

  • 11.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погода з дощами

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 травня, у Миколаївській області очікується хмарність та короткочасні дощі.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. 

Температура повітря в області коливатиметься від +7° до +12° вночі, а вдень підніметься від +15° до +20°. 

У Миколаєві очікується вночі від +7° до +9°, вдень — від +18° до +20°. 

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температурудля цього дня за 23 роки.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 1 травня очікується спека та висока пожежна небезпека
У ніч на 12 травня по Миколаєву та області очікується значний дощ
Найближчим часом у Миколаївській області очікується град, — Гідрометцентр
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прогноз погоди

Найближчим часом у Миколаївській області очікується град, — Гідрометцентр
У ніч на 12 травня по Миколаєву та області очікується значний дощ
На Миколаївщині 1 травня очікується спека та висока пожежна небезпека

У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дітей

На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі

13 годин тому

У Миколаївському зоопарку відбувся «Фестиваль дружби народів»

Даріна Мельничук

Головне сьогодні