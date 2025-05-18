На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погода з дощами
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- Даріна Мельничук
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3:10, 18 травня, 2025
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Сьогодні, 18 травня, у Миколаївській області очікується хмарність та короткочасні дощі.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що південно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с.
Температура повітря в області коливатиметься від +7° до +12° вночі, а вдень підніметься від +15° до +20°.
У Миколаєві очікується вночі від +7° до +9°, вдень — від +18° до +20°.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температурудля цього дня за 23 роки.
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