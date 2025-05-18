На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погода з дощами

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 травня, у Миколаївській області очікується хмарність та короткочасні дощі.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від +7° до +12° вночі, а вдень підніметься від +15° до +20°.

У Миколаєві очікується вночі від +7° до +9°, вдень — від +18° до +20°.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температурудля цього дня за 23 роки.