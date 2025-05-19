Суд зобов’язав селищну раду на Миколаївщині узаконити 4 га сміттєзвалища

Суд зобов’язав Березнегуватську селищну раду оформити документи на землю. Архівне фото: «МикВісті» миколаївський полігон

Суд зобов’язав Березнегуватську селищну раду оформити документи на землю під сміттєзвалище

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Перевірка екологічної інспекції встановила, що на території громади працює полігон побутових відходів площею 4 гектари, але документи, які підтверджують право на користування цією землею, досі не були оформлені. Хоча ще у 2012 році місцева влада отримала дозвіл на розробку відповідного проєкту.

Селищна рада тривалий час не вирішувала це питання, тому прокуратура звернулася до суду. 7 квітня 2025 року суд визнав бездіяльність ради незаконною та зобов’язав її оформити всі необхідні документи.

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Нагадаємо, що у Миколаєві відбувся перший етап конкурсу із вибору компанії, яка займатиметься сортуванням сміття у місті. Далі комісія оцінюватиме учасника, мінімальний прохідний бал — 40 із 75 можливих. Остаточне рішення ухвалить міська рада. Якщо компанія-переможець буде затверджена, всі міські відходи потраплятимуть на сортувальну лінію. Корисне сміття піде на повторне використання, а близько 30% — на полігон.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Наразі у Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів.