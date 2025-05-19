На Миколаївщині перекриють рух транспорту біля Снігурівки

Біля Снігурівки перекриють рух транспорту. Фото: Іван Кухта

Біля Снігурівки 20 та 21 травня перекриють рух транспорту через знищення боєприпасів і розмінування полів.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Зазначається, що рух перекриють орієнтовно з 08:00 до 17:00 через підвищену небезпеку — від подвійного залізничного переїзду до перехрестя траси Т-15-08 і дороги на село Кобзарці.

«Об’їзд буде здійснюватися через виїзд зі старої частини міста (біля мікрорайону «Птахофабрика») та перехрестя у напрямку селища міського типу Березнегувате», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу села Возсіятське Миколаївської області завершують ремонтувати автомобільну дорогу.