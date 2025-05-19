На Миколаївщині перекриють рух транспорту біля Снігурівки
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- Даріна Мельничук
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18:03, 19 травня, 2025
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Біля Снігурівки 20 та 21 травня перекриють рух транспорту через знищення боєприпасів і розмінування полів.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що рух перекриють орієнтовно з 08:00 до 17:00 через підвищену небезпеку — від подвійного залізничного переїзду до перехрестя траси Т-15-08 і дороги на село Кобзарці.
«Об’їзд буде здійснюватися через виїзд зі старої частини міста (біля мікрорайону «Птахофабрика») та перехрестя у напрямку селища міського типу Березнегувате», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поблизу села Возсіятське Миколаївської області завершують ремонтувати автомобільну дорогу.
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