На проспекті Миру в Миколаєві ремонтують дорогу

Сьогодні, 20 травня, на проспекті Миру в Миколаєві проводять ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».

Зазначається, що на цій ділянці усувають напливи та хвилястість асфальту, які виникли внаслідок зимового навантаження.

Роботи виконуються за результатами щорічного обстеження дорожньої інфраструктури, проведеного спільно з патрульною поліцією. Виявлені деформації визнано такими, що потребують першочергового усунення.

На проспекті Миру ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг На проспекті Миру ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг На проспекті Миру ремонтують дорогу. Фото: ЕЛУ Автодоріг

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Миколаєві продовжують ремонт дорожнього покриття на Аляудському узвозі.