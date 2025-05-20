На проспекті Миру в Миколаєві ремонтують дорогу
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- Даріна Мельничук
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13:51, 20 травня, 2025
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Сьогодні, 20 травня, на проспекті Миру в Миколаєві проводять ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ автодоріг».
Зазначається, що на цій ділянці усувають напливи та хвилястість асфальту, які виникли внаслідок зимового навантаження.
Роботи виконуються за результатами щорічного обстеження дорожньої інфраструктури, проведеного спільно з патрульною поліцією. Виявлені деформації визнано такими, що потребують першочергового усунення.
Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де тривають ремонтні роботи, та дотримуватись правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у Миколаєві продовжують ремонт дорожнього покриття на Аляудському узвозі.
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