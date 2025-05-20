Через бойові дії повітря Херсонщини забруднене токсичними речовинами

Херсонська область. Ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

У Херсонській області через бойові дії повітря насичується токсичними речовинами. Від початку року вже зафіксовано 357 випадків перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту.

Про це в ефірі «Вгору Херсон» по повідомляє начальник місцевого гідрометцентру Юрій Кіріяк.

За його словами, якість повітря погіршується через активні бойові дії, що спричиняють викиди небезпечних хімічних речовин. У Херсоні працюють чотири стаціонарні пости моніторингу, які регулярно фіксують перевищення концентрацій оксиду вуглецю, оксиду та діоксиду азоту.

Окрім цього, у січні у повітрі виявили фенол та формальдегід — речовини, що зазвичай з’являються у теплу пору року через розкладання пластику.

«Ми спостерігаємо всього п’ять елементів, а будь-які бойові дії, розрив снаряду — викидаються сотні різних елементів, за якими ми не спостерігаємо. І які там перевищення, які там хімічні елементи потрапляють і як вони будуть на нас впливати, ми ще не знаємо», — зазначив Юрій Кіріяк.

Нагадаємо, що Миколаїв посів третє місце в антирейтингу міст з найбруднішим повітрям у 2023 році з показником 11,2 (серед міст, де спостереження велися протягом всього року). Друге місце посіло Кам’янське — 11,9. Дніпро на першому місці, комплексний індекс забруднення атмосферного повітря становив 12,4 — високий рівень забруднення.

У Миколаєві основним забрюднювачем атмосферного повітря багато років є формальдегід. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.