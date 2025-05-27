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Школи Миколаєва готуються до завершення навчального року та набору першачків

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото «МикВісті»

Останній навчальний день у миколаївських школах — 6 червня, а до перших класів уже подали понад 1,6 тисяч заяв.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради. 

Зазначається, що проведення урочистостей із нагоди останнього дзвоника та вручення документів буде визначатися індивідуально кожним закладом. Водночас дирекції шкіл закликали враховувати безпекову ситуацію та уникати масових заходів на відкритому повітрі без укриттів.

У відомстві повідомили, що харчування учнів триватиме до 6 червня включно, за винятком шкіл, де проводитиметься національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року тестування відбудеться у семи школах міста.

Паралельно в управлінні освіти триває формування попередньої мережі класів на 2025/2026 навчальний рік. Найбільша увага приділяється комплектуванню перших класів — наразі подано вже 1639 заяв.

Також, повідомляється, що з 1 вересня предмет «Захист України» викладатимуть на базі трьох визначених осередків, відповідно до рішення виконкому.

Нагадаємо, що у школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року.

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