День захисту дітей в Україні перенесли на 20 листопада

Сьогодні, 30 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нову дату святкування Дня захисту дітей. Тепер його відзначатимуть щороку 20 листопада — у Всесвітній день дитини, запроваджений Організацією Об’єднаних Націй.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Новий указ №355/2025 набув чинності з дня опублікування — 30 травня 2025 року. Попередній указ від 1998 року, за яким День захисту дітей в Україні святкували 1 червня, скасовано.

Рішення ухвалили для сприяння виконанню положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.