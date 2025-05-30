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У Миколаєві завершили приєднання «Казки» до Палацу урочистих подій: депутати ухвалили рішення

Територія дитячого містечка «Казка», архівне фото «МикВісті»Територія дитячого містечка «Казка», архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві завершили процес реорганізації Культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», який розпочали ще у 2022 році. Депутати міської ради затвердили передавальний акт та нову редакцію статуту Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, до якого приєднали «Казку».

Відповідне рішення вони ухвалили під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 травня, пишуть «МикВісті». «За» проголосували 32 депутата, один проголосував проти, ще один утримався. 

У коментарі «МикВісті» заступник міського голова Анатолій Петров пояснив, що зокрема цим рішенням усе майно дитячого містечка «Казка» за результатами інвентаризації передали палацу культури та урочистих подій.

— Рішення про приєднання було набагато раніше. А на цій сесії затвердили передавальний акт за результатами інвентаризації. Це, скажімо, останній етап реорганізації, що тривала: там робили інвентаризацію, були перевірки податкової, пенсійного фонду. Фактично, це нічого не міняє, просто буде одна юридична особа. «Казка» як функціонувала, так і буде функціонувати. Але у складі Палацу, зрозуміло. Це просто з метою трошки оптимізації управляючого штату. Для «Казки» нічого не змінюється, для людей нічого не змінюється, — пояснив Анатолій Петров

Читайте також статтю «МикВісті» «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Водночас у миколаївському дитячому містечку «Казка» руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.

Ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

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