  • середа

    4 червня, 2025

  • 20.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 20.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріл села на Одещині завдав понад ₴17 млн збитків довкіллю

Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція

Унаслідок російського обстрілу 7 березня в селі Петрівка, що на Одещині пошкоджено житлові будинки та споруди. Збитки, завдані довкіллю, фахівці оцінили у понад 17,6 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що фахівці провели обстеження території та зафіксували засмічення земель загальною площею понад 800 квадратних метрів.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція
Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція
Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, росіяни обстріляли 21 квітня Хаджибейський район Одеси. Тоді були пошкоджені житлові квартали та об’єкти інфраструктури. За попередніми оцінками, збитки довкіллю становлять близько 10 мільйонів гривень.

Останні новини про: Одещина

Курортне село Санжійка на Одещині може піти під воду через зсуви ґрунту
Одещина потрапила до трійки регіонів-лідерів за сплатою транспортного податку
«Бронь» за $2500: інспектора ТЦК з Одещини підозрюють у хабарництві
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа
новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко
новини

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко

Останні новини про: Одещина

«Бронь» за $2500: інспектора ТЦК з Одещини підозрюють у хабарництві
Одещина потрапила до трійки регіонів-лідерів за сплатою транспортного податку
Курортне село Санжійка на Одещині може піти під воду через зсуви ґрунту

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа

«Удар був в землю», — Кім прокоментував перший за час війни удар по порту Миколаєва «Кинджалом»

Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію