Обстріл села на Одещині завдав понад ₴17 млн збитків довкіллю

Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція

Унаслідок російського обстрілу 7 березня в селі Петрівка, що на Одещині пошкоджено житлові будинки та споруди. Збитки, завдані довкіллю, фахівці оцінили у понад 17,6 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що фахівці провели обстеження території та зафіксували засмічення земель загальною площею понад 800 квадратних метрів.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція Наслідки обстрілів села Петрівка Одеської області. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, росіяни обстріляли 21 квітня Хаджибейський район Одеси. Тоді були пошкоджені житлові квартали та об’єкти інфраструктури. За попередніми оцінками, збитки довкіллю становлять близько 10 мільйонів гривень.