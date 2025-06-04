  • середа

    4 червня, 2025

  • 27.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підписав закон про реформу зарплат та премій держслужбовців

Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці для держслужбовців. Ілюстративне фото з PixabayЗеленський підписав закон про нову систему оплати праці для держслужбовців. Ілюстративне фото з Pixabay

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінює підхід до оплати праці державних службовців. Відповідна інформація з'явилась на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає впровадження єдиної класифікації посад та нової системи оплати праці, яка має зробити державну службу більш привабливою для фахівців.

У Національному агентстві з питань держслужби пояснили, що нова система дозволить чітко визначити професійні напрями роботи, а також порівнювати зарплати держслужбовців із ринковими — наприклад, бухгалтера на держслужбі з бухгалтером у приватному секторі.

Згідно з законом, посадовий оклад з 2026 року не може бути меншим за 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. До сталої зарплати також входитимуть надбавки за вислугу років (2% за кожен рік стажу, але не більше 30%) та за ранг.

Реклама

До варіативної частини — щомісячна премія (до 30% окладу), квартальна премія (до 90%) і річна премія за результатами оцінювання.

Крім того, передбачені виплати до щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення побутових питань та інші компенсації.

На період дії воєнного стану та ще пів року після його завершення можуть застосовуватись додаткові коригувальні коефіцієнти оплати праці, залежно від регіону.

Закон гарантує зазначені виплати, і вони не враховуватимуться у фонді зарплат, який плануватиметься окремо.

Нагадаємо, що 11 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Останні новини про: зарплатня

В Миколаєві одна з найнижчих середніх зарплат по Україні
Кім чотири роки не нараховував собі премії через запитання журналіста
Утримання «Миколаївських парків» обходиться в ₴48 млн на рік
Реклама

Читайте також:

новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві за рік встановили 16 сонячних станцій на дахах багатоповерхівок, ще 4 — у процесі

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада «пакетом» і без обговорень проголосувала за пів сотні земельних питань онлайн

Катерина Середа
новини

Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Аліна Квітко

Останні новини про: зарплатня

Утримання «Миколаївських парків» обходиться в ₴48 млн на рік
Кім чотири роки не нараховував собі премії через запитання журналіста
В Миколаєві одна з найнижчих середніх зарплат по Україні

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

3 години тому

«Це рішення проти людей», — Алексєєв про міськраду, яка вдруге провалила голосування за пляж на Намиві

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні