Зеленський підписав закон про реформу зарплат та премій держслужбовців

Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці для держслужбовців. Ілюстративне фото з Pixabay

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінює підхід до оплати праці державних службовців. Відповідна інформація з'явилась на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає впровадження єдиної класифікації посад та нової системи оплати праці, яка має зробити державну службу більш привабливою для фахівців.

У Національному агентстві з питань держслужби пояснили, що нова система дозволить чітко визначити професійні напрями роботи, а також порівнювати зарплати держслужбовців із ринковими — наприклад, бухгалтера на держслужбі з бухгалтером у приватному секторі.

Згідно з законом, посадовий оклад з 2026 року не може бути меншим за 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. До сталої зарплати також входитимуть надбавки за вислугу років (2% за кожен рік стажу, але не більше 30%) та за ранг.

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До варіативної частини — щомісячна премія (до 30% окладу), квартальна премія (до 90%) і річна премія за результатами оцінювання.

Крім того, передбачені виплати до щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення побутових питань та інші компенсації.

На період дії воєнного стану та ще пів року після його завершення можуть застосовуватись додаткові коригувальні коефіцієнти оплати праці, залежно від регіону.

Закон гарантує зазначені виплати, і вони не враховуватимуться у фонді зарплат, який плануватиметься окремо.

Нагадаємо, що 11 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.